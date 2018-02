[KAART] 17 van de 22 zwarte punten nog steeds niet aangepakt

17 van de 22 zwarte punten op de Vlaamse wegen zijn nog steeds niet aangepakt. Dat bevestigt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) aan VTM NIEUWS. Nochtans had Weyts twee jaar geleden beloofd deze onmiddellijk veiliger te maken. Gisteren werd aan een van die zwarte punten nog een 16-jarig meisje van haar fiets gemaaid.

Eind januari 2016 maakte Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) de belofte om met een investering van 50 miljoen euro de laatste zwarte punten op onze Vlaamse wegen weg te werken. Meer bepaald ging het om 22 kruispunten in heel Vlaanderen die al zestien jaar lang bekend staan als gevaarlijk.

Nu blijkt dat maar liefst 17 van die 22 punten nog steeds niet zijn aangepakt. "Die 22 punten zijn de laatste van 800 zwarte punten", zegt Weyts aan VTM NIEUWS. "Van die laatste 22 zijn er op dit moment vijf in uitvoering, negen worden nog dit jaar aanbesteed en de laatste acht werken zitten in de onteigening- en/of ontwerpfase."

(Meer onder de kaart)

Nog eens 20 miljoen extra "We gaan in versneld tempo door met het zo veilig mogelijk maken van zoveel mogelijk kruispunten in Vlaanderen met nooit geziene financiële middelen. Ik heb al 50 miljoen extra uitgetrokken en daarbovenop voorzie ik nog eens een extra impuls van 20 miljoen euro om de aanpak van de laatste zwarte punten te versnellen. Uiteindelijk zal de Vlaamse Overheid minstens één miljard euro geïnvesteerd hebben in het wegwerken van de statische lijst van 800 punten."

Dodelijk ongeval Gisteren kwam in het Gentse Oostakker een 16-jarig meisje om het leven bij een ongeval met een vrachtwagen op een van die punten. Zowel de stad Gent als de Vlaamse overheid wijzen naar mekaar en dus is er al die tijd nauwelijks iets gebeurd om het kruispunt veiliger te maken. "De Vlaamse Overheid zal vanaf nu ook resoluter doorzetten wanneer de betrokken gemeente dwars ligt, zoals bijvoorbeeld de Stad Gent in het geval van het kruispunt in Oostakker", aldus nog Weyts.