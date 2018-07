Juwelier schoot op straat naar verdachte

De juwelier uit Oostakker die deze middag een verdachte van een overval doodschoot, wordt voorgeleid bij de onderzoeksrechter voor doodslag. Dat werd vernomen bij de Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen. De juwelier had op straat geschoten naar de verdachte die achteraan op de bromfiets zat, terwijl de overvallers niet gevuurd hebben.

De overval gebeurde rond het middaguur bij juwelier Moens in de Bredestraat in Oostakker. Twee verdachten waren de zaak binnengestapt. "Ze waren gewapend en ze hebben juwelen meegenomen, maar ze hebben niet geschoten", zegt parketwoordvoerster Eva Brantegem.

(Meer onder de video)

"Ze vluchtten met een bromfiets, maar de juwelier is hen achternagelopen met een vuurwapen. Hij heeft geschoten naar de overvallers en de persoon die achteraan op de bromfiets zat, is dodelijk geraakt. Ze konden nog enige tijd verder rijden, maar daarna is de achterste van de bromfiets gevallen. Er werd nog geprobeerd om hem te reanimeren, maar hij stierf ter plaatse."

Zelfverdediging?

De juwelier schoot niet in de zaak, maar op straat terwijl de verdachten vluchtten. Het verdere onderzoek moet uitmaken of er sprake kan zijn van wettige zelfverdediging. "De juwelier is gearresteerd en hij wordt voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent voor doodslag", zegt de parketwoordvoerster. Volgens getuigen zou er drie keer geschoten zijn, maar dat is nog niet bevestigd.

De juwelier werd door de speurders meegenomen voor verhoor en het labo nam maatregelen om kruitsporen op zijn handen te vrijwaren. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. De andere dader is nog altijd voortvluchtig.