Jupiler verdwijnt (even) van de markt

Het biermerk Jupiler zal de komende vijf maanden niet in de winkelrekken te zien zijn. Maar liefhebbers moeten zich geen zorgen maken. Hun favoriete bier zal tijdelijk onder een andere naam terug te vinden zijn: 'Belgium'. De naamsverandering is een reclamestunt voor het WK in Rusland.

De afgelopen dagen gonsde de geruchtenmolen volop over de toekomst van het biermerk Jupiler. Sommigen beweerden dat het biermerk volledig ging verdwijnen – een gerucht dat bevestigd leek te worden doordat het logo van een brouwerij in Luik werd gehaald. Anderen beweerden dan weer dat er tijdelijk een nieuw logo komt voor de reclamecampagne rond het WK in Rusland.

AB InBev hield de lippen de hele week stijf op elkaar, maar gaven vandaag dan toch meer uitleg op een persconferentie. Het biermerk Jupiler verdwijnt niet, maar gaat de komende vijf maanden wel onder een andere naam door het leven: ‘Belgium’. De naamsverandering kadert in een reclamecampagne rond de Rode Duivels, die binnenkort ons land verdedigen op het WK in Rusland. Alle verpakkingen krijgen de tijdelijke merknaam.

“Tijdens het WK verenigen we ons allemaal voor een hoger doel. Het maakt niet uit wie je bent, waarin je gelooft, waar je vandaan komt. Tijdens de FIFA Wereldbeker 2018 zijn we allemaal Belg,” zegt Jean-Jacques Velkeniers, AB InBev President West-Europa.