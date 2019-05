Julie wordt op 18 mei begraven

De vermoorde Julie Van Espen (23) wordt op 18 mei begraven in Schilde. Dat heeft begrafenisonder Bruno Quirijnen bekendgemaakt. Iedereen is welkom op de plaats van afscheid, maar in de kerk zullen enkel familie, naaste familie en vrienden toegelaten worden.

De uitvaart zal in de O.L.V. ten opgenomen-kerk in Schilde-Bergen plaatsvinden om 10 uur. De familie kiest voor een neutrale uitvaart met christelijke inslag.

Wie zijn medeleven wil betuigen kan dat doen op de website van de uitvaartverzorger.

Wake

Gisterenavond vond er een wake plaats langs het kanaal waar Julie gevonden is. Duizenden mensen waren gisteren aanwezig op de herdenking.

Bekijk ook: