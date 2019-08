Joodse school geeft leerlingen opmerkelijke regels, ook voor thuis

Ouders van leerlingen van een joodse school in Antwerpen moeten akkoord gaan met verschillende opmerkelijke regels en kledingvoorschriften. Ze moeten een document tekenen waarin ze er onder meer mee akkoord gaan dat jeansbroeken dragen verboden is, ook buiten de schooluren. Wie de afspraken niet naleeft, kan van school gestuurd worden. Volgens experts kan er niet veel tegen zulke regelingen gedaan worden.

Ouders van kinderen op een joodse school in Antwerpen moeten een document ondertekenen met verregaande kleding-en gedragsregels. Dat verneemt VTM NIEUWS. "Vanaf de eerste kleuterklas moeten alle jongens een tsitsit en een kippa dragen of een hoed (pet) gedurende de hele tijd. Deze regel geldt ook buiten de school en buiten Antwerpen", staat er onder meer te lezen in het document. En ook voor de moeders van de leerlingen zijn er regels: "Buiten de school moeten de moeders op een aangepaste en deftige manier gekleed zijn. Dat wil zeggen: bedekte armen en geen decolletés."

En ook voor het gedrag buitenshuis, zoals op familiefeesten, heeft de school regels opgenomen in het document. Zo moeten vrouwen zich gepast kleden, mannen en vrouwen gescheiden dansen en moet er religieuze muziek spelen.

Volgens specialisten is tegen zulke regels weinig te beginnen, zolang de eindtermen in de school behaald worden. "Het document wordt vrijwillig ondertekend door de ouders", verduidelijkt Leni Franken, experte Levensbeschouwing & Onderwijs Antwerpen. "Er staat ook expliciet in dat indien de ouders de regels niet naleven, dat hun kind geschorst kan worden." Over het juridische aspect voegt Franken dit nog toe: "Juridisch zou je van een schending van het privéleven kunnen spreken, maar ouders ondertekenen het document en weten dat ze gecontroleerd en gesanctioneerd kunnen worden".

School reageert niet

De school zelf wilde niet reageren voor de camera van VTM NIEUWS. De directie neemt wel afstand van het document. "Het komt van een rabbijn", zeggen ze daar, "die instaat voor de religieuze vakken op de school". Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) zegt dat elke school haar eigen normen en waarden mag hanteren, maar dat ze die niet buiten de schoolmuren kan afdwingen.