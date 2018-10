Joodse gemeenschap gaat Antwerpse synagogen extra beveiligen

Naar aanleiding van de antisemitische aanslag in het Amerikaanse Pittsburgh heeft de interne veiligheidsdienst van de Joodse gemeenschap in Antwerpen beslist om de veertig synagogen nog beter te beveiligen. Dat zegt Michael Freilich van Joods Actueel. Het dreigingsniveau voor Joodse instellingen staat al op 3, terwijl dat voor de rest van het land 2 is.

De aanslag op de synagoge in Pittsburgh, waarbij elf doden en zes gewonden vielen, heeft de Joodse gemeenschap in Antwerpen diep geraakt. "Zeker omdat die tijdens een geboortedienst op de sjabbat plaatsvond", zegt Michael Freilich.

Twee vrijwilligers per synagoge

De interne veiligheidsdienst van de Joodse gemeenschap heeft daarop beslist dat er per synagoge een of twee vrijwilligers zullen worden aangesteld voor de veiligheid. "Zij moeten erover waken dat alle ramen en deuren goed dicht zijn, dat verdachte pakjes of zakken meteen gemeld worden, etc."

Het feit dat de interne Joodse veiligheidsdienst deze maatregel neemt, betekent niet dat de Joodse gemeenschap vindt dat politie en defensie tekortschieten in hun bewakingsopdracht. "Er is altijd verhoogde waakzaamheid in de Joodse buurt en wij zijn zeer dankbaar dat daar nog steeds een budget voor wordt vrijgemaakt. Onze gemeenschap voelt zich een stuk veiliger door de aanwezigheid van de militairen, maar we moeten zelf ook altijd alert en waakzaam zijn."

Freilich vindt wel dat er strenger moet worden opgetreden tegen haatboodschappen op het internet. "De schutter van Pittsburgh postte geregeld anti-Joodse berichten op een sociaal netwerk, voordat hij tot de aanslag overging. Ook bij ons trekken mensen op sociale media vaak hard van leer tegen de Joodse gemeenschap, maar daar wordt te laks op gereageerd. Terwijl dat ook waarschuwingen kunnen zijn van een op til zijnde aanslag."