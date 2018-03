Jongste assisenzaak ooit start vandaag

Vandaag start het proces van Bouchra F. (20), de jongste vrouw die in ons land voor het hof van assisen moet verschijnen. De twintiger wordt ervan verdacht dat ze drie jaar geleden haar vierjarige broertje om het leven bracht in het Brusselse Sint-Agatha-Berchem. Vandaag start het proces met de debatten.

De op dat moment 17-jarige Bouchra riep op 1 juli 2015 haar buurvrouw omdat ze haar broertje bewegingloos in de zetel zag liggen in hun ouderlijke woning. Ze verwittigden de hulpdiensten, die het kindje nog probeerden te reanimeren. Uiteindelijk kwam alle hulp te laat: het vierjarige broertje van Bouchra overleed een uur later.

Het gerecht opende een onderzoek omdat ze het overlijden als verdacht beschouwden. Zo waren er op het lichaam van de jongen letsels te zien die op een wurging konden wijzen. Zijn grote zus werd verhoord, maar zij ontkende iedere betrokkenheid. Tijdens het onderzoek paste ze wel meermaals een aantal details van haar versie van de feiten aan.

Afspraak met vriendje

Bouchra zal zich vanaf vandaag moeten verantwoorden voor het Brusselse assisenhof. Volgens de aanklager viel ze haar broertje aan omdat ze die dag op hem moest passen, terwijl ze eigenlijk een afspraak had met haar vriendje met wie ze een geheime relatie had.

Het kind zou gedood zijn omdat hij de afspraak verhinderde of omdat hij ermee had gedreigd de geheime relatie van zijn zus aan de ouders te verklappen.