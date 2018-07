Jongetje (6) overleden na ongeval in zwembad

De 6-jarige Vic uit Zoersel, de jongen die vorige week gekneld raakte in de filter van een zwembad in Portugal, is vanmorgen overleden. Hij bleef een kwartier onder water en liep te veel hersenschade op. Tot vanmorgen werd hij enkel machinaal in leven gehouden.

“Deze morgen om 6 uur lokale tijd (7 uur in België) is Vic zijn hartje gestopt met kloppen. We waren er allebei bij en we lagen samen met hem in zijn bedje. Iets wat hij altijd vroeg om dicht bij ons te zijn”, zeggen zijn ouders Ansie en Michael Wanzeele.

Vorige week wilde hun zoontje nog een keer in het zwembad duiken in hun Portugees vakantiehuis, toen hij minutenlang onder water vast kwam te zitten in een niet afgesloten zwembadfilter. Twee brandweermannen konden hem na een meer dan een kwartier zonder lucht boven water halen en reanimeren, maar hij liep al die tijd onder water grote hersenschade op.

De familie Wanzeele maakte met hun zoontjes Vic (6) en Jack (4) een 17-daagse tocht door Portugal. Een vakantievilla bij het natuurpark Azeitão was de laatste stop, waar het gezin verbleef samen met een bevriend koppel en hun twee kinderen.

Deur ingebeukt

Tijdens een laatste zwempartijtje dook Vic nieuwsgierig naar een gat onderaan het zwembad. Hij stak er zijn arm in, maar die werd meteen vastgezogen. Vic raakte niet meer los. Ook zijn mama Ansie en het bevriende koppel, die meteen het water indoken, probeerden de jongen met man en macht los te krijgen. Twee brandweermannen die snel ter plaatse waren, beukten de deur van het tuinhuisje met de filterinstallatie in om het apparaat uit te zetten. Pas na een kwartier kon Vic bovengehaald worden.

Vic werd naar het ziekenhuis in Lissabon gebracht, maar al snel werd duidelijk dat hij veel hersenschade had opgelopen. Zaterdag kregen zijn ouders, die bijna een week lang op hoop leefde, dan het slechte nieuws. De resultaten van het MRI-onderzoek van de hersenen waren negatief. Vic gaf geen teken van leven meer, het jongetje werd enkel nog machinaal in leven gehouden.