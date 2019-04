Jongetje (6) belandt onder attractie op Paasfoor in Kortrijk

Op de Paasfoor in Kortrijk is deze gisteren een jongetje van zes klem komen te zitten tussen op een attractie. Dat gebeurde op de attractie Cakewalk waar kinderen een hindernissenparcours moeten doen op het Conservatoriumplein.

Het jongetje van zes viel op de attractie en kwam klem te zitten. De hulpdiensten snelden ter plaatse en de brandweer slaagde erin om het jongetje te bevrijden. Hij werd afgevoerd naar het ziekenhuis maar was bij bewustzijn en verkeerde niet in levensgevaar. “Ze brachten hem naar de spoeddienst om te controleren of hij inwendig geen verwondingen had opgelopen”, zegt burgemeester Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester). “Een deskundige van het parket is ter plaatse gekomen om de precieze oorzaak van het ongeval te onderzoeken.”

De attractie was zondag een tijdlang gesloten voor het publiek maar mocht ’s avonds toch weer open gaan. De attractie moet wel een herkeuring ondergaan, maar dat is routine.

“Dat jongetje was aan het einde van de attractie gekomen, maar wou plots terugkeren”, vertelt de zoon van de zaakvoerder van de attractie. “Dat is uiteraard niet de bedoeling. De veiligheidsmechanismes traden in werking en de attractie stopte met werken. Gelukkig gaat het goed met het jongetje, dit is de eerste keer dat wij zoiets meemaken.”

