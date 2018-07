Jongeren vervalsen identiteitskaart voor alcohol

In juni zijn vier jongeren betrapt die hun identiteitskaart hadden vervalst om alcohol te kunnen kopen. De feiten deden zich voor in Hamont-Achel, Aalst en Gent. De werkwijze was steeds dezelfde: de jongeren maakten een kopie van hun identiteitskaart op hun smartphone, en pasten hun geboortedatum aan met een speciale app. Dat schrijven Het Nieuwsblad, de Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en De Standaard.

"Dit toont aan hoever jongeren gaan om alcohol te kopen. Onze inspecteurs betrappen ook steeds vaker jongeren die oudere vrienden vragen om alcohol voor hen te kopen", zegt Paul Van den Meerssche, hoofd van de controledienst van de FOD Volksgezondheid, in de kranten.

De FOD stuurde deze week een rondzendbrief om de horecafederaties te waarschuwen. Ze vragen dat cafébazen zich bij controles niet baseren op foto's van identiteitskaarten op smartphones.