Jongeren bezorgd om toekomst van de planeet

Jongeren tussen 16 en 25 jaar maken zich serieus zorgen over de toekomst van onze planeet. 61 procent is bezorgd over de opwarming van de aarde. Negentig procent vindt ook dat die klimaatopwarming bewezen is. Bij 25-plussers is dat maar 84 procent. Dat blijkt uit het Grote Jongerenonderzoek van VTM NIEUWS, Het Laatste Nieuws en TAGMAG bij 2.500 jongeren. De jeugd wil ook écht anders gaan leven.

Dat het milieu een bezorgdheid is bij jongeren, merken ze ook bij de jeugdbeweging Natuur en Milieu. Op de kampen van de jeugdbeweging zijn activiteiten rond milieu natuurlijk evident, maar ze zijn niet alleen. Ook het jaarthema van Scouts en Gidsen Vlaanderen draait rond het milieu. "Jongeren tussen 16 en 25 jaar zijn er gewoon mee bezig", klinkt het.

Klimaatopwarming

Negentig procent gelooft in de klimaatopwarming. En 61 procent maakt zich echt zorgen. En misschien zelfs belangrijker: de jongeren willen er echt iets aan doen. Zeventig procent wil actie ondernemen. Bij mensen boven de 25 jaar is dat maar 52 procent.

Maar toch zijn ze ook pessimistisch. 53 procent, meer dan de helft dus, denkt dat we de opwarming niet meer kunnen omdraaien.