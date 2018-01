Jongere kritiek na val door dak van VUB

Een jongere is gisteravond levensgevaarlijk gewond geraakt toen hij op de campus van de Vrije Universiteit Brussel in Etterbeek door een dakkoepel viel. Dat meldt de VUB zelf op zijn website. Een tweede jongere kon zich nog net in veiligheid brengen.

"Gisteravond laat zijn twee jongeren op het dak van gebouw B op de Humanities, Sciences & Engineering Campus in Etterbeek geklommen", klinkt het op de VUB-website. "Ze hebben zich daartoe op illegale en uiterst gevaarlijke wijze langs een beveiligde poort toegang verschaft. Een van de twee is boven op het dak door de glazen dakkoepel van de vijfde naar de eerste verdieping gevallen. De tweede jongere kon zich ternauwernood in veiligheid brengen en heeft de politie gewaarschuwd."

De politie en de ambulancediensten hebben zo snel mogelijk ingegrepen. De jongere verkeert momenteel nog in kritieke toestand. Hij en de andere jongere die op het dak klom, zijn geen studenten van de VUB.