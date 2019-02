Jongen die 20 jaar geleden verdween blijkt weggelopen

Vandaag werd Simon Lembi levend teruggevonden. Hij verdween in 1999, hij was toen 14. Het gaat om één van de oudste verdwijningszaken in ons land. Het parket heeft net meer informatie gegeven in een persconferentie.

Problemen thuis

Toen hij 14 was is Lembi thuis weggelopen omdat er problemen waren. Hij heeft een andere identiteit aangenomen in het buitenland en de politie heeft hem kunnen terugvinden na een tip. Voorlopig keert hij niet naar huis terug. Hij is ook geen slachtoffer geworden van een misdrijf, dat zegt hij zelf.

Hereniging

Zijn familie is op de hoogte dat hij teruggevonden is maar op dit moment is er geen sprake van een hereniging.

Verdwijningszaken

De politie en het parket willen met deze zaak benadrukken dat een verdwijningszaak nooit wordt afgesloten tot er antwoorden zijn op de vragen van de mensen die achterblijven.