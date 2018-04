Jongen (15) gered van mensensmokkelaars

Tijdens een internationale politieactie is een groot netwerk van mensensmokkelaars opgerold. Dat melden de Britse autoriteiten. In de regio van Gent zijn twee mannen opgepakt en in ons land werd ook een 15-jarige jongen gered voor hij aan boord ging van een vrachtwagen op weg naar het Verenigd Koninkrijk.

De mensensmokkelaars waren actief tussen Irak en het Verenigd Koninkrijk. De Britse ordediensten vermoeden dat het netwerk vorig jaar bijna 3.000 migranten naar Europa heeft gesmokkeld in een periode van drie maanden. In het Verenigd Koninkrijk werden drie verdachten opgepakt, onder wie de vermoedelijke leider van het netwerk.

Beeld: archief