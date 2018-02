Jongen (15) bekent 4 brandstichtingen

In Aarschot heeft een vijftienjarige jongen bekend dat hij vier branden heeft gesticht in het najaar van 2017. Het gaat onder meer over branden in een leegstaand huis en in de plaatselijke Chirolokalen.

De jongen stichtte op 16 september brand in een leegstaande woning in de Meertselstraat. Op 20 september deed hij hetzelfde in een verlaten pand aan de Liersesteenweg. De jongen stak papieren en kledingstukken in brand in een kleerkast en richtte zo grote schade aan.

Even later, op 29 oktober, werd het huis volledig vernield nadat de jongen er opnieuw brand had gesticht. Op 27 december legde hij de Chirolokalen aan de Kerkstraat in Aarschot in de as.

Minderjarigen

Getuigenverklaringen leidden al snel tot enkele minderjarige verdachten. Drie jongens werden in januari verhoord over de feiten en de speurders stelden het labo en een branddeskundige aan. De vijftienjarige jongen uit Aarschot bekende dat hij de branden aanstak. Welke rol de andere jongeren hebben gespeeld, wordt voorlopig nog onderzocht.

De jongen uit Aarschot werd eind vorige maand voorgeleid bij de jeugdrechter in Leuven. Hij kreeg huisarrest en wordt begeleid.