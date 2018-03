Jongen (13) vermist in Manage

Child Focus is op zoek naar de dertienjarige Youri Allart. Hij werd gisteren voor het laatst gezien in Manage, in de provincie Henegouwen.

Youri is normaal gebouwd en heeft kort lichtbruin haar en draagt een bril. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een blauwe jeans, een grijze trui en blauw-paarse Adidas-schoenen. Hij droeg ook een grijs-zwart omkeerbare jas met oranje.

Heb jij de jongen gezien of weet je waar hij zich bevindt? Contacteer dan Child Focus op het nummer 116 000 of bel de politie op het nummer 0800 30 300.