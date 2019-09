Jongen (13) sterft onverwacht aan hartfalen

In Gullegem (Wevelgem) is dinsdagnamiddag de 13-jarige Emiel Degrande onverwacht overleden door hartfalen in zijn woning. De jonge voetballer, aangesloten bij FC Gullegem, had de school verlaten omdat hij zich niet goed voelde. Kort na zijn thuiskomst werd hij gevonden door z’n papa.

Emiel Degrande was zaterdagavond al onwel geworden. Hij had last van hoofdpijn, in die mate zelfs dat zijn ouders met hem naar het ziekenhuis reden. Daar vonden de artsen echter niet onmiddellijk een verklaring voor de pijn. Er werd besloten om verdere onderzoeken te doen. In afwachting daarvan kreeg Emiel het tijdelijk verbod om nog te voetballen. Naar school fietsen, mocht hij wel doen omdat die inspanning niet als een risico werd aanzien.

Opnieuw onwel

De knaap, die in december 14 zou worden, voelde zich dinsdag echter opnieuw onwel. In overleg met de school en zijn ouders mocht hij naar huis rijden. Zijn papa stopte ook onmiddellijk met werken en repte zich naar de ouderlijke woning in Gullegem. Hij trof Emiel levenloos aan. De hulpdiensten snelden nog ter plaatse maar konden niets meer doen voor de tiener.