Jongen (13) kritiek na val door dak in Brugge

Een jongen van 13 uit Brugge ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis nadat hij gisternamiddag door het dak van een loods is gevallen. Dat bevestigt de lokale politie aan VTM NIEUWS.

De loods bevindt zich bij een bedrijf in de Pathoekeweg, een industriegebied in Brugge. Dat is verboden gebied, maar het slachtoffer was er samen met een vriend toch binnengedrongen. Minstens 1 van de tieners is op het dak van een leegstaande loods geklommen. “Het gaat om een dak met golfplaten”, zegt Lien Depoorter van de lokale politie. “Op een bepaald moment heeft een golfplaat het begeven en is de jongen zo’n 10 meter naar beneden gevallen.”

Zijn vriend heeft daarna hulp gezocht. De jongen van 13 werd met zware verwondingen aan zijn hoofd naar het ziekenhuis gebracht. Hij is in levensgevaar. De politie heeft zijn ouders ingelicht, en ook het parket op de hoogte gebracht.