Jongen (12) bij spelen accidenteel gedood door schot uit loodjeskarabijn

Een tiener uit het Henegouwse Les Bons Villers is accidenteel om het leven gekomen door een schot uit een loodjeskarabijn. Het incident deed zich vorige week voor in Villers-la-Ville, zo hebben burgemeester Emmanuel Burton en het parket van Waals-Brabant maandag een bericht van L'Avenir bevestigd.

De jongen was bij een van zijn beste vrienden in Villers-la-Ville toen hij werd getroffen door een schot uit het wapen van de vader van zijn vriend. "Het ongeval gebeurde maandag 1 juli toen de kinderen aan het spelen waren met een loodjeskarabijn van de vader die in Sart-Dames-Avelines woont. De ene jongen schoot manifest naar de andere. Het slachtoffer werd ter hoogte van een vitaal orgaan geraakt", preciseert de procureur van Waals-Brabant.

De twaalfjarige jongen werd onmiddellijk overgebracht naar het ziekenhuis. Daar is hij donderdag overleden aan een longperforatie. Omdat er twee minderjarige bij betrokken zijn, opende de sectie jeugd van het parket Waals-Brabant een onderzoek. De procureur bevestigt de accidentele piste.