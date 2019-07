Jongeman overleden na zwempartij in kanaal Kortrijk

Een jongeman is overleden na een zwempartij in het kanaal Kortrijk-Bossuit. Dat bevestigt Thomas Detavernier van de Kortrijkse politie aan VTM NIEUWS. "Hij werd onwel tijdens de zwempartij met zijn vrienden. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en hebben hem gereanimeerd."

Daarna is hij overgebracht naar het AZ Groeninge waar hij een tijd in kritieke toestand verbleef. Later op de avond is hij daart overleden.

De 21-jarige man zwom met zijn vrienden op een plek waar dat niet mocht. Waarom hij onwel werd, is nog niet duidelijk.