Jonge verpleegster (27) doodgereden, bestuurder onder invloed van alcohol

Bij een verkeersongeval in Brugge is zaterdagochtend een 27-jarige bromfietsster om het leven gekomen. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. De vrouw kwam frontaal in botsing met een automobilist die te veel alcohol gedronken had.

Het ongeval gebeurde rond 6.45 uur op de Canadaring in Assebroek, een deelgemeente van Brugge. Door een wegversmalling was de rijweg op die plaats slechts één rijvak breed. In principe konden de personenwagen en de bromfietsster elkaar nog kruisen, maar de bestuurder had het slachtoffer wellicht niet opgemerkt.

Het slachtoffer is een vrouw van 27 uit Brugge. Ze was onderweg naar haar werk. Ze stierf ter plaatse aan de gevolgen van de frontale botsing.

Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Volgens de eerste bevindingen van de expert zou de auto iets te snel gereden hebben in de zone 30. Mogelijk reed ook de bromfietsster iets te hard. In ieder geval had de 30-jarige Bruggeling voorrang moeten verlenen aan het slachtoffer. De bestuurder bleek ook onder invloed van alcohol, maar was niet in staat van dronkenschap.