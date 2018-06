Jonge migrant verpletterd door bus

Een jongeman van 20 uit Guinee is afgelopen nacht overleden in het Brusselse Sint-Agatha-Berchem nadat hij zich verstopt had onder een bus en verpletterd werd. Hij wilde naar Groot-Britannië gaan.

De tourbus waaronder de jongen zich had verstopt, vertrok aan het Noordstation en reed via Brugge naar Groot-Britannië. Voor zijn vertrek had de chauffeur al enkele migranten moeten verjagen die zich onder de bus wilden verstoppen en zich aan de as wilden vastklampen, zegt de politie.

Bus geblokkeerd

“Om middernacht kregen we een telefoon van een buschauffeur om te melden dat er iemand onder zijn bus lag”, zegt Johan Berckmans van de politiezone Brussel West aan VTM NIEUWS. “We zijn dan ter plaatse gegaan. Ter hoogte van de Karel Karellaan in Sint-Agatha-Berchem werd de bus geblokkeerd door een persoon die zag dat er voeten vanonder de bus uitstaken. De chauffeur stoptte en zag een persoon onder het voertuig liggen."

Hydraulisch systeem

Wanneer de bos stopt, treedt er een hydraulisch systeem in werking en gaat de bus naar beneden. "De migrant raakte daardoor verpletterd onder het voertuig", zegt Berckmans. "De man overleed ter plaatse. Het gaat om een twintigjarige man uit Guinee die het land moest verlaten."

De chauffeur van de bus wordt ondervraagd door het parket. Dat heeft ook een autopsie bevolen.

Gelijkaardig incident

Vorige zomer vond nog een gelijkaardig incident plaats aan het Brusselse Noordstation. Een man was onder een bus van Eurolines gaan hangen en hoopte zo waarschijnlijk ongezien in Calais te raken. De jongeman van Soedanese afkomst overleed later in het ziekenhuis.