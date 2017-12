Jonge man roept op: "Gsm niet achter stuur"

Een jonge automobilist waarschuwt andere bestuurders om niet te gsm’en achter het stuur. De man (24) had vorig jaar een zwaar verkeersongeval terwijl hij met zijn smartphone bezig was. In de eerste helft van dit jaar betrapte de politie meer dan 52.000 bestuurders met hun gsm achter het stuur, oftewel 300 per dag.

“Ik ben Michael, ik ben 24 jaar en ik had hier eigenlijk niet meer mogen staan”, zo stelt Michael zich voor aan het zesde middelbaar van Zelzate. Vorig jaar ging zijn auto over de kop en belandde tegen een boom. Zijn auto werd herleid tot schroot en Michael zat gekneld achter het stuur.

(Lees verder onder de video)

Ambulancier Sven kroop bij hem in de auto om hem bij te staan en gerust te stellen. In een speciale aflevering van ‘Helden van Hier’ worden de twee vanavond herenigd.

De volledige aflevering van ‘Helden van Hier’ kan je vanavond zien om 21.15 uur op VTM.