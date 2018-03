Jonge gezinnen ontvluchten stad

Het aantal jonge gezinnen dat de grote steden verlaat, is in 2017 lichtjes toegenomen. Zowel uit Antwerpen als Gent trekken jonge gezinnen weer weg. Dat schrijft De Morgen.

Antwerpen telde vorig jaar bijna 200 jonge gezinnen minder dan het jaar ervoor. Het gaat om singles of koppels van wie het oudste kind jonger dan zes jaar is. De dalende trend werd al in 2013 ingezet, maar tekent zich na een lichte afvlakking weer sterker af. Dat blijkt uit cijfers van de stad Antwerpen.

In Gent trokken er in 2017 voor het eerst in vijf jaar meer mensen weg dan dat er bijkwamen. Dat ligt onder andere aan de zowat 4.000 30- tot 34-jarigen die weggingen, zegt schepen voor Burgerzaken Sofie Bracke (Open Vld).

Huizenprijs

De huizenprijs is de belangrijkste reden waarom jonge gezinnen de stad de rug toekeren, klinkt het. Zij die overblijven hebben minder kapitaal. “Een situatie die we absoluut willen keren”, zegt de Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA). “Anders komt onze financiële draagkracht onder druk”.

Één groot stadsgewest

Om deze trend tegen te gaan, zou het volgens stadsplanners Eric Corijn (VUB) en Pascal De Dedecker (KU Leuven) logischer zijn om randgemeenten te laten opgaan in één groter stadsgewest dat de belastingen int.