Woensdagavond heeft het gerecht een grootschalige reconstructie gehouden van de moord op de Vietnamese Nguyen Thi Xuan (28). Dader John V. toonde de speurders hoe hij de vrouw luttele uren na haar aankomst in ons land vermoordde in zijn wagen, in Ledegem. Daarna reed hij met het stoffelijk overschot in de kofferbak huiswaarts om white spirit te halen. Daarmee stak hij in een greppel langs de Beselarestraat in Geluwe het lichaam in brand.