Joëlle Milquet trekt zich terug als Brussels lijsttrekker en neemt mandaat in Europa op

De Brusselse politica Joëlle Milquet, vroeger bekend of berucht als Madame Non, zal de kamerlijst van cdH bij de komende verkiezingen niet trekken. Dat heeft ze zelf laten weten. Ze kiest voor een mandaat bij de Europese Commissie.

Naar eigen zeggen maakte ze haar beslissing nadat ze er 'diep over had nagedacht'. Milquet zal in de Europese Commissie adviseren over de rechten van slachtoffers van terreuraanslagen. Eind februari had ze nog aangekondigd dat ze cdH-lijst in Brussel zou trekken.

Onderzoek

Milquet kwam in opspraak nadat er een onderzoek werd geopend naar belangenvermeninging. Ze zou kabintesmedewerkers hebben ingezet voor haar verkiezingscampagne. Door het onderzoek moest ze in 2016 gedwongen ontslag nemen als minister van Onderwijs en Cultuur in de Franse Gemeenschap.