Jill Peeters: “Gevoelstemperatuur morgen van 40 graden”

Het is puffen en zweten vandaag, maar het einde van de hitte is nog niet in zicht. “Morgen wordt het nog warmer, we krijgen zelfs een gevoelstemperatuur van gemiddeld 40 graden”, zegt VTM-weervrouw Jill Peeters. “En dat kan wel eens heel oncomfortabel aanvoelen en zelfs ongezond worden.”

“Het wordt morgen opnieuw tropisch warm, met temperaturen tot 33 graden, lokaal in de Kempen kan het zelfs 36 graden worden. Maar dat zijn temperaturen gemeten in de schaduw”, zegt de weervrouw. “De gevoelstemperatuur morgen kan wel eens tot 40 graden oplopen. Dat heeft voornamelijk te maken met de luchtvochtigheid. Die zorgt ervoor dat je zweet niet goed verdampt, waardoor het lichaam warmer en warmer wordt en waardoor het oncomfortabel gaat aanvoelen.”

Het is dan ook boodschap om je voorzorgen te nemen voor de hitte. “Vermijd fysieke inspanningen zoveel mogelijk en zoek als het kan de schaduw op. Uiteraard is het belangrijk om ook voldoende te drinken.”