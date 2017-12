Jezus gestolen uit kerststal Brussel

Het beeld van kindje Jezus is gestolen uit de kerststal op de Grote Markt in Brussel. Dat bevestigt de politie aan VTM NIEUWS. Er wordt een proces-verbaal opgemaakt, maar van de daders is er geen spoor.

"De ontvoerders knipten een gat in de omheining en konden zo het beeldje meenemen", zegt woordvoerster Ilse Van de Keere. Waarom ze dat deden, is voorlopig nog niet duidelijk.

Het is niet de eerste keer dat vandalen het gemunt hebben op baby Jezus. Ook in 2014 was hij een tijdlang niet te bewonderen in de stal. Toen werd hij gestolen uit protest tegen de regering-Michel.