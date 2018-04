Jeugdhuizen bieden oordoppen en condooms aan

In Vlaanderen stellen 108 jeugdhuizen gratis oordoppen ter beschikking van hun bezoekers. Daarnaast bieden zeventig jeugdhuizen gratis condooms aan en doen 99 jeugdhuizen aan EHBO-opleidingen.

De cijfers kaderen in het zogenaamde ATTENT-programma, dat werd uitgewerkt met de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD) om binnen de jeugdhuizen werk te maken van een echt preventiebeleid rond alcohol en drugs.

"Maar het gaat veel verder dan enkel alcohol- en drugspreventie", zegt N-VA-politica Miranda Van Eetvelde, die de cijfers opvroeg bij Vlaams minister van Jeugd Sven Gatz (Open Vld). "Zo stellen 108 jeugdhuizen gratis oordoppen ter beschikking voor hun bezoekers. Dat is bijna een derde van alle jeugdhuizen.

Meer dan alcohol en drugs

Daarnaast bieden zeventig jeugdhuizen gratis condooms aan, doen 99 jeugdhuizen een EHBO-opleiding, geven 101 jeugdhuizen gratis kraantjeswater en 102 jeugdhuizen maken hun bezoekers bewust over de gevaren van dronken rijden onder het motto 'Samen uit, samen thuis'."

In 2017 vond er een evaluatie van het ATTENT-programma plaats. Daaruit bleek dat het programma door de jeugdhuizen als zeer positief wordt ervaren. Al blijven er wel werkpunten. Het is ook een uitdaging om het programma levendig te houden. Zo is er vaak een snel verloop van medewerkers wat de continuïteit niet altijd ten goede komt.