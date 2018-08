Jeugdbewegingen ruimen op na storm

Het stormweer van vannacht zorgde bij veel jeugdbewegingen op kamp voor hinder. De Chiro's van Witgoor en Lint bijvoorbeeld ruimen vandaag de schade op na een bewogen nacht.

De onweersbuien gingen deze nacht gepaard met felle rukwinden. En dat hebben de jeugdbewegingen die momenteel op tentenkamp zijn, zeker gemerkt. Tentpalen vlogen de lucht in en sjorconstructies gingen dan weer tegen de grond. Daarnaast was er ook heel wat wateroverlast. Bij verschillende groepen wordt de schade vandaag opgemeten én opgeruimd.

Voor sommige jeugdbewegingen betekende het stormweer zelfs dat leden niet meer in hun eigen bed konden slapen. In Herentals hebben 140 Chiroleden preventief de nacht doorgebracht bij buurtbewoners. Het kamp gaat vandaag gewoon door, want het tentenkamp heeft het onweer overleefd.