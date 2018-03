Jeugdbeweging voor 26+'ers? Het kan!

Een bosspel, dropping of een vlottentocht voor volwassenen: het is perfect mogelijk in het Gentse Sint-Amandsberg. "Iedereen vanaf 26 jaar is welkom. Want ook volwassenen zijn graag buiten en spelen nog graag”, zegt initiatiefneemster Ute Egghe aan VTM NIEUWS. “Als het project aanslaat, wil ik het in alle Gentse wijken introduceren”, zegt ze.

Ute Egghe, uit de Gentse deelgemeente Sint-Amandsberg, richtte het initiatief VOS (Volwassenen die Opnieuw Spelen) in juni op. “Ik merk dat er in Gent heel veel mensen wonen met pit die ook graag nog eens ravotten. Ik kwam dan op het idee om een soort van jeugdbeweging voor volwassenen op te richten. Heel wat vrienden waren meteen enthousiast, en zo ging de bal aan het rollen."

Go Pass

Kinderen zijn niet toegelaten en de minimumleeftijd om deel te nemen aan de activiteiten bedraagt 26 jaar. “De leeftijdsgrens is niet discriminerend bedoeld, maar is een knipoog naar de maximumleeftijd voor een Go Pass. Als kind mag je spelen en als student krijg je kortingen. Maar als je 26 bent, begint het serieuze leven. Dan moet je gaan werken, begin je kinderen te krijgen en is het zogezegd gedaan met spelen. Dat kan niet de bedoeling zijn. VOS biedt daarop een ideaal antwoord.”

Droppings, vlottentochten en bosspelen

Ute heeft al twee keer een bosspel georganiseerd om het concept uit te testen. "We waren met zo’n 25 en hebben ons goed geamuseerd. We zouden de volgende keer graag een dropping en een vlottentocht willen organiseren. Het is de bedoeling om zeker in het voorjaar een keer per maand een activiteit te organiseren", klinkt het enthousiast.

‘VOS’ staat momenteel in haar kinderschoenen maar Ute heeft al grootse plannen. “Afhankelijk van het enthousiasme, zou ik graag een vzw oprichten. Het is mijn droom om op termijn in elke wijk van Gent zo’n concept te installeren."

Wie graag bij ‘VOS’ wil aansluiten, kan contact opnemen met Ute via ute.egghe@gmail.com.