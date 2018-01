Jeugdbende dropt bom op auto agent

Brusselse jongeren hebben afgelopen dinsdag een zelfgemaakte bom op een auto van een politieman in Sint-Gillis gedropt. Dat schrijft Het Nieuwsblad en bevestigt de politiezone Brussel-Zuid aan VTM NIEUWS. "De autoruit sneuvelde en de daders sloegen op de vlucht", aldus de politie. Niet veel later vond een buurman een molotovcoctail in een vuilbak aan het commissariaat.

"Rond halfzeven dinsdagavond hebben jongeren een zelfgemaakte bom op een privéwagen van een agent gedropt", zegt Dorothée Cattrysse van de politiezone Brussel-Zuid aan VTM NIEUWS. De autoruit sneuvelde maar de daders konden ontsnappen. Volgens Het Nieuwsblad gaat het om twee minderjarige jongeren van 13 en 15 jaar, maar dat kan Catrysse niet bevestigen. Ze zouden even later opgepakt zijn, maar ondertussen al weer vrijgelaten.

Molotovcocktail

"Een buurman vond enkele uren later een molotovcocktail in een vuilnisbak vlakbij het politiecommissariaat", aldus Cattrysse. Volgens Het Nieuwsblad zouden de daders een hoofdinspecteur van de politiezone Brussel-Zuid viseren, maar dat kan zowel de politie als het parket niet bevestigen. "Meer informatie kunnen we voorlopig niet geven", zegt Denis Goeman van het Brussels parket aan VTM NIEUWS. "Het onderzoek is volop aan de gang."

YouTube

Op YouTube zouden verschillende filmpjes staan van de bendeleden. Daarin zouden ze dreigende taal spreken tegenover de agenten. Volgens een anonieme politiebron die getuigt in Het Nieuwsblad staan alle figuranten in de filmpjes bekend voor ernstige feiten.

