Jeroen Meus over faillissement Würst: “Gigantische fout gemaakt”

Enkele dagen nadat zijn hotdogketen Würst de deuren moest sluiten, heeft Jeroen Meus voor het eerst gereageerd op het faillissement. “Ik heb een faling en daar ben ik niet trots op”, zegt de kok in De Tijd. “Ik heb het uit handen gegeven, dat had ik niet mogen doen.”

Hoeveel artikels er de afgelopen week ook zijn verschenen over het einde van Würst: Jeroen Meus repte met geen woord over het faillissement. “Een bewuste keuze”, zegt hij vandaag. “Alles leek al geschreven, dus waarom zou ik reageren? Maar ik wil geen verstoppertje spelen. Dat kan tot speculaties leiden en mensen vinden dat laf. Zo ben ik niet.”

Meus steekt de hand in eigen boezem. “Of ik durf te zeggen: "ik maakte een fout"? Een gigantische. En ik sla daar mea culpa voor”, klinkt het. “Ik heb mensen vertrouwen gegeven en een mandaat. Ik heb het uit handen gegeven. Dat had ik niet mogen doen.”

Vertrouwen in CEO

“We begonnen met Würst op 1 juli 2015 met een gehuurde truck op Rock Werchter, meteen nadien opende de zaak in Leuven, een gigantisch succes”, gaat Jeroen verder. “Maar ook groter en arbeidsintensiever dan we dachten. Een CEO die de ‘haute dog’-winkel wilde uitbouwen, drong zich op. We vonden die en betaalden hem royaal. Vanaf toen trok ik me van die kant eigenlijk niets meer aan.”

Meus bleef wel aandeelhouder van de zaak. Maar toen de CEO plannen ontvouwde om ook in Gent en Antwerpen te beginnen, liep het fout. “Ik geloofde niet in die locatie in de Nederkouter in Gent, de zaak had te veel zitplaatsen voor een hotdogrestaurant. En op de Grote Markt in Antwerpen lopen enkel Japanners rond. Daar hadden we op het Eilandje moeten zitten. Mijn buikgevoel zei nee. Maar voor het eerst volgde ik dat niet. En dat was mijn fout.”

Strijdvaardig

Het faillissement was een harde dobber, maar Meus blijft vastberaden. “Ik heb vrede met wat ik verlies, maar ik heb nachten wakker gelegen van wat met Würst gebeurde. Ik geloof nog altijd in het product, het is ijzersterk. Maar door wat deze week verscheen, hebben twee geïnteresseerde investeerders afgehaakt”, zegt hij. “Daarom deed de tweet van Marc Coucke me deugd. Die schreef: ‘Bedankt Jeroen Meus, om je nek uit te steken en te proberen succes, jobs en welvaart te creëren.’ Maar ik heb een faling en ik ben er niet trots op.”