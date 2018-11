Jean-Pierre Van Rossem krijgt 2 jaar cel

Jean-Pierre Van Rossem is veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van 2 jaar voor valsheid in geschrifte, witwassen, belastingfraude en oplichting. Ook werd in totaal 390.000 euro verbeurd verklaard. De 73-jarige ex-beursgoeroe en -volksvertegenwoordiger leidde jarenlang een verborgen luxeleven, mogelijk met geld dat hij in Zwitserland verborgen had en afkomstig was van zijn Moneytron-systeem. Van Rossem heeft steeds alle tenlasteleggingen ontkend. “De kans is zeer zeer groot dat we in beroep gaan”, reageerde zijn advocaat na de uitspraak.

Het onderzoek naar Van Rossem ging in 2010 van start toen de antiwitwascel verdachte transacties zag op de rekening van Van Rossems toenmalige Russische vriendin, zijn zoon en zijn bedrijf. Het ging om cash stortingen van aanzienlijke bedragen, weliswaar opgedeeld in kleine schijven. Eenmaal het geld gestort, werd het weer cash afgehaald, vaak in vreemde munt. Verder onderzoek wees uit dat Van Rossem, die officieel enkel een klein pensioen geniet, en zijn partner er een dure levensstijl op nahielden. Zo was er sprake van luxueuze reizen naar het buitenland. Het koppel had in België ook een villa en dure wagens gekocht en at in sterrenrestaurants. Alle facturen werden steevast contant betaald.

Zwitserse rekeningen

Het parket is ervan overtuigd dat het geld geen legale oorsprong heeft en vermoedt dat Van Rossem nog geld verborgen hield uit zijn oude Moneytron-systeem. Daarmee had hij in de jaren tachtig miljarden euro’s opgehaald bij rijke beleggers, die hij riante winsten voorhield. Het geld werd echter versluisd naar Zwitserse rekeningen en belandde in het criminele circuit. Van Rossem kreeg er vijf jaar cel voor, maar het geld zelf werd nooit teruggevonden. Volgens Van Rossems advocaat kan het parket ondanks een jarenlang onderzoek de vermoedens niet hard maken en zit er geen enkel bewijs van fraude in het dossier. Voor de rechtbank was er echter wel genoeg bewijs om hem te veroordelen.