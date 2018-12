Je koopt beter elk jaar een echte kerstboom dan 1 keer een nepboom

De vereniging Natuurpunt vraagt aan wie dit jaar een kerstboom zet, om rekening te houden met het milieu en voor een ecologische variant te kiezen. Kunstkerstbomen zijn belastend voor het milieu, dus je kiest best een boom die je nog jaren kan herplanten.

Een kunstkerstboom wordt vaak gemaakt van PVC, een plasticsoort op basis van petroleum. Alleen al de productie ervan is dus verantwoordelijk voor heel wat uitstoot. In PVC zitten ook chemische stoffen die je boom voor de veiligheid minder brandbaar maken. Maar als de boom uiteindelijk toch vernietigd wordt, komen die giftige stoffen vrij. En om al die milieuschade te compenseren, moet je je kerstboom al tien tot vijftien jaren gebruiken.

De beste optie is bijgevolg te kiezen voor een echte kerstboom. "Als je die goed verzorgt, kan je hem gemakkelijk vier keer herplanten", klinkt het bij een kweker. Hij wijst ook op het gevaar van grote kerstboomkwekerijen: "Die zijn vaak slecht voor het milieu, het gaat vaak over 10.000 voetbalvelden waar je alleen maar kerstbomen vindt. Die worden veel bespoten en er wordt veel mest voor de productie gebruikt”, klinkt het.

Wie een echte boom zet, kiest best voor een exemplaar met een aardige wortelkluit. Die kan je planten in je tuin en de komende jaren hergebruiken, wat erg ecologisch is. Als je hem opnieuw plant, moet hij vanaf het voorjaar wel drie tot vier keer per week een emmer water krijgen. En ook als de boom binnen staat, krijgt hij best veel water: anderhalve liter per dag.