Je klok loopt (normaal) weer goed

Alle Europese digitale klokken zouden weer juist moeten lopen. De vijf minuten vertraging die ze afgelopen maand opliepen, zou intussen opnieuw ingelopen moeten zijn. Toch heeft nog niet iedereen de juiste tijd op zijn klok staan.

Wie vorige maand zijn klok zelf gelijk heeft gezet, loopt nu weer voor op de tijd. Dat probleem is eenvoudig op te lossen door de klok nog eens juist te zetten.

Balkan

Sinds vorige maand lopen de digitale klokken in 25 Europese landen vijf minuten achter door een probleem in de Balkan. Volgens Servië heeft buurland Kosovo illegaal energie uit het hoogspanningsnet gehaald. Dat net is in heel Europa verbonden met elkaar, waardoor er overal minder energie op het net zit.

En digitale klokken bepalen hun tijd nu eenmaal op basis van de frequentie op het hoogspanningsnet. De Europese netbeheerders hebben de achterstand intussen weten in te lopen door die frequentie te verhogen.