Je kan weer met kaart betalen

Je kan opnieuw elektronische betalingen uitvoeren met Bancontact of met internationale kaarten, zoals met Maestro of Mastercard. De afgelopen uren was dat onmogelijk omdat Worldline, de beheerder van het elektronisch betaalverkeer, een upgrade moest uitvoeren op het betaalsysteem.

Vanaf middernacht tot 4.30 uur vanochtend was het niet mogelijk om met je bankkaart te betalen, via webshops met je bankkaart te betalen of geld af te halen uit een automaat door de update van Worldline.

De upgrade moestt volgens Woldline de “continuïteit van de dienstverlening verzekeren, een optimale werking garanderen en het serviceniveau permanent verbeteren”.

