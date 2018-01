Je huis verkopen? Hou hier rekening mee

De helft van de Vlamingen die hun huis verkoopt, probeert dat eerst zelf, zonder een beroep te doen op een makelaar. Maar waar hou je dan het best rekening mee? Studio Matuvu, een start-up die particuliere verkopers begeleidt, geeft enkele tips.

Maak het persoonlijk en authentiek

“Elke woning heeft zijn eigen, uniek verhaal”, zegt Kris Vansteenvoort van Studio Matuvu aan VTM NIEUWS. “Zorg dat je geïnteresseerde kopers meer kan vertellen dan alleen maar de eigenschappen van het huis. Maak het persoonlijk en authentiek. Zo kan je vertellen hoe je er in opgegroeid bent of aan welke muur de tekeningen van de kinderen hangen. Geef gerust ook enkele leuke anekdotes mee die vast hangen aan de woning. Zo laat je de emotionele band zien die je met de woning hebt.”

"Wie een woning koopt, wil weten van wie hij de woning koopt", zegt Vansteenvoort. "Laat de kandidaat-kopers dus weten wie je bent, wat je doet, hoe lang je er hebt gewoond,... Dat kan gemakkelijk door bijvoorbeeld een korte samenvatting op de website te plaatsen. Zo ben je als verkoper iemand met een verhaal."

Werk locatiegericht

"Locatie is alles in de zoektocht naar een nieuwe woonst. Geïnteresseerden zoeken vaak eerst panden in de gemeente waar ze willen wonen", klinkt het. "Maak online-campagnes of reclame via sociale media dus vooral locatiegericht. Probeer tegelijk ook recente en realistische foto's te plaatsen zodat kandidaat-kopers geen verkeerd beeld krijgen van de woning die ze bezoeken en de omgeving waar ze zouden komen wonen."

Maak gebruik van immowebsites

"Immowebsites blijven razend populair bij huizenjagers. Als je jouw woning echt in de kijker wil zetten, maakje dus best gebruik van zo’n platformen om je woning te promoten. Adverteer er zoveel mogelijk omgeïnteresseerde kopers naar de pagina van je woning te leiden", zegt Vansteenvoort.

Geef een correcte prijs

"Tot slot speelt ook de prijs nog altijd een cruciale rol. Probeer als particuliere verkoper daarom een zo correct mogelijke prijs van je woning te bepalen. Is je vraagprijs te hoog, dan zullen er automatisch veel kandidaat-kopers afhaken. Is hij daarentegen te laag, dan roept dit misschien vragen op. Er bestaan verschillende online-schattingstools om de waarde van je woning te bepalen, maar dat is uiteraard geen exacte wetenschap. Wie echt zeker wil zijn, gaat het best ten rade bij een expert.”

Lees ook: Helf Vlamingen verkoopt woning zelf