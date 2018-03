Je geneest sneller zonder pyjama

De universitaire ziekenhuizen van Leuven en Brussel stimuleren patiënten om hun eigen kleren te dragen. Door in pyjama te blijven, voel je je namelijk langer ziek. Dat schrijven de kranten van Mediahuis. Door gewone kleren te dragen vergeten patiënten “dat ze ziek zijn en komen ze sneller uit bed”.

Volgens professor Jane Cummings van de Britse National Health Service versterkt een pyjama het gevoel van ziek te zijn. Hierdoor blijven veel patiënten te lang in hun bed liggen. “Mensen aankleden en hen uit bed krijgen, kan voorkomen dat ze langer in het ziekenhuis verblijven dan nodig is.”

In het universitair ziekenhuis van Leuven delen ze die mening. Ook daar loopt een programma om patiënten sneller uit hun bed te krijgen. “Hen in hun eigen kledij laten zitten, is daar onderdeel van, want een pyjama is een teken van ziekte”, zegt coördinator Paul Giepmans.

Belang van actief zijn

Het is natuurlijk belangrijk om voldoende te rusten, maar ook actief zijn, is is goed voor de gezondheid. “We merken dat patiënten sneller geneigd zijn in hun eigen kledij door de gang te schuifelen dan dat ze dat in een pyjama doen. En zeker voor oudere patiënten is het soms net goed dat ze rondwandelen. Bij hen nemen hun functionaliteit, spierkracht en conditie snel af als ze te lang in bed blijven liggen”, aldus Giepmans.

Speelruimte

Niet alleen ouderen voelen zich sneller beter wanneer ze dagelijkse kledij dragen, ook kinderen hebben er baat bij hun favoriete kleren aan te hebben. In het universitair ziekenhuis in Brussel trekken de kinderen gewone kledij aan wanneer ze naar de speelruimte gaan.

“Door te kunnen spelen met andere kindjes vergeten ze sneller dat ze ziek zijn”, aldus het ziekenhuis. Ook wanneer ze rusten op hun kamer, houden ze dezelfde kleren aan.

Middel tegen eenzaamheid

Sociaal psycholoog Alain Van Hiel benadrukt dat vooral het contact met andere patiënten belangrijk is, omdat dat de eenzaamheid tegengaat. “Het is dus een goed idee om ze sneller uit bed te krijgen. Bovendien beïnvloedt dat ook de perceptie van patiënten zelf. Wie uit bed stapt, beseft hij dat hij zich nu toch ook weer niet zo slecht voelt.”