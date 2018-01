Januari wordt donkerste in 30 jaar

De laatste weken kregen we de zon amper te zien. December was al de donkerste maand in een halve eeuw en ook januari lijkt records te gaan breken. “Het zal de donkerste januari worden in dertig jaar”, voorspelt VTM-weerman Frank Duboccage.

Wat de donkerste januarimaanden ooit betreft, vermoedt de weerman dat we dit jaar in de top vijf zullen belanden. We kregen de zon tot gisteren al 17.00 uur en 50 minuten te zien. In donkerste januari in dertig jaar kwam de zon 33 uur en 43 minuten opduiken. Dat zullen we dit jaar hoogstwaarschijnlijk dus niet meer halen.

Januari 1853 was de donkerste sinds de metingen, met 19 uur zon. In 1902, 1915 en 1938 scheen de zon 25 uur. “Ik vermoed dat deze januari daar ergens zal uitkomen”, zegt de VTM-weerman.

Atlantische regenzones

“We hebben heel de maand al een westzuidwestelijke stroming gehad”, legt de weerman uit. Nu raakten Atlantische regenzones door de Straalstroom makkelijk tot bij ons. “Daardoor kregen we de ene regenzone na de andere te verwerken”, verklaart Duboccage. Dat ging gepaard met veel bewolking, waardoor het de afgelopen weken zo donker was.