Jambon veroordeelt rellen Brussel

Wat in Brussel gebeurd is, kan echt niet door de beugel. Dat zegt minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) op Twitter over de onrustige oudejaarsnacht in Sint-Jans-Molenbeek en Anderlecht. In de Brusselse gemeentes werden afgelopen nacht auto's in brand gestoken en werden politie en brandweer bekogeld door relschoppers.

Jambon deelde zijn wensen voor 2018 op Twitter en bedankte de hulpdiensten die "vaak in moeilijke omstandigheden lijf en leden riskeren." Daarnaast sprak Jambon ook duidelijke taal over de gebeurtenissen in Brussel afgelopen nacht.

Daar hadden jongeren het duidelijk gemunt op agenten en brandweerlui. Verschillende dienstvoertuigen werden in de buurt van metrostation Zwarte Vijvers in Molenbeek bekogeld met stenen. In Anderlecht werden verschillende wagens in brand gestoken.

In totaal moest de Brusselse brandweer 134 keer uitrukken, waaronder acht keer voor autobranden en zestig keer voor vuilbakbrandjes. Dat bevestigt woordvoerder Pierre Meys aan VTM NIEUWS.