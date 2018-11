Jambon over rellen bij hesjesprotest: "Pure schande!"

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) heeft vol ongeloof gereageerd op het gele hesjesprotest in Brussel, dat volledig ontaard is. "Onbegrijpelijk geweld tegenover politiemensen die elke dag het beste van zichzelf geven om de samenleving te beschermen", zegt de minister aan VTM NIEUWS.

Onbegrijpelijk geweld tegenover politiemensen die elke dag het beste van zichzelf geven om de samenleving te beschermen. Pure schande. — Jan Jambon (@JanJambon) 30 november 2018

“Het maatschappelijk debat is gerechtvaardigd, maar plunderen en vernielen is totaal onaanvaardbaar. Daarom zijn we kordaat opgetreden,” reageert Jambon. “Er zijn al arrestaties gebeurd, maar er zullen nog relschoppers vervolgd worden met behulp van camerabeelden”, klinkt het nog.

Ook premier Charles Michel (MR) steunt de politiediensten. "Geen straffeloosheid voor onaanvaardbaar geweld. De vandalen en plunderaars moeten gesanctioneerd worden", schrijft hij op Twitter.

Mijn steun aan onze ordediensten die instaan voor onze veiligheid en onze vrijheden garanderen. Geen straffeloosheid voor het onaanvaardbare geweld in #Brussel. De relschoppers en plunderaars zullen gestraft worden. — Charles Michel (@CharlesMichel) 30 november 2018

Bij de spontane protesten die vanmorgen uitbraken, zijn al zeker zestig mensen gearresteerd. De politie moest het waterkanon en traangas inzetten om de menigte onder controle te houden. De relschoppers staken ook twee politiewagens in brand.

