In de jachthaven van Zeebrugge is een groot jacht gezonken. Het is nog onduidelijk waarom het plots water heeft gemaakt. Het gaat om een van de grootste boten in de haven. Het is zo’n vijftien meter lang en vijf meter hoog.

Het jacht is waarschijnlijk vannacht gezonken. Momenteel steekt het jacht nog een meter boven het water uit. Niemand raakte gewond, de eigenaar woont momenteel in het binnenland. Een bergingsfirma zal het jacht nu uit het water halen.