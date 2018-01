"Ja, ik heb al moodswings"

“De effecten van de vrouwelijke hormonen zijn ongelooflijk”, zegt VTM NIEUWS-journaliste Bo Van Spilbeeck, die sinds vandaag als vrouw door het leven gaat. “Ik zie dat mijn lichaam vrouwelijker wordt […], maar heb ook al moodswings”, vertelt ze.

“De eerste operatie is in minder dan vier weken”, vertelt Van Spilbeeck. “Daarna nog een tweede om alles een beetje goed te trekken.” Nadien volgt ook een geslachtsoperatie en een borstvergroting. “Daarvoor moet ik eerst een jaar lang vrouwelijke hormonen nemen.”

En het effect van die hormonen voelt ze al. “Ik zie dat mijn lichaam al vrouwelijk wordt”, zegt ze al lachend. “Mijn huid wordt ook zachter, mijn lichaamsbeharing is aan het verminderen, … en ga zo maar door. Maar ik heb ook al moodswings. Ik ben soms heel emotioneel, maar ik geniet er ook van.”

Eerste dag

Hoe ze die eerste dag als vrouw heeft ervaren? “Ik ben blij dat de kop eraf is. Ik ben mijn nieuwe zelf, waar ik al zo lang naar streef, op zat te wachten, naar verlangde. Ik ben zalig gelukkig”, legt de journaliste uit.

(Meer onder de video)

Over de reacties op sociale media is ze verrast. “Ik had mij echt gewapend tegen bagger, maar die kwam er niet. Ik heb niet één slechte reactie gezien. Dat geeft mij heel veel kracht vandaag.”

De persoonlijke boodschap van Boudewijn is hier te lezen.

De hele reportage over de transitie van Boudewijn naar Bo is vanavond te zien bij Cathérine op VTM om 21.40 uur.

Wie met gelijkaardige gevoelens zit of meer over dit onderwerp wil vernemen, kan terecht bij het TransgenderInfoPunt in Gent op transgenderinfo.be of telefoonnummer 0800 96 316.