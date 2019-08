IT-problemen Ypermanziekenhuis in Ieper: ook morgen geen opnames

De IT-problemen in het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper zijn nog niet van de baan. "De opnamestop blijft ook morgen van kracht", zegt woordvoerder Pieter-Jan Breyne. Alle systemen werken afzonderlijk wel, maar zijn nog niet stabiel genoeg, klinkt het.

Via sociale media meldde de dienst Noodplanning dat het ziekenhuis niet bereikbaar was via telefoon of mail. Daardoor was er een tijde lang geen ziekenwagenvervoer mogelijk. Ook geplande ingrepen gingen niet door.

De oorzaak? IT-problemen in het ziekenhuis. "Vooral de communicatie tussen onze systemen liep spaak", legt Breyne uit. "Daardoor kwamen de datastromen in het gedrang." Er is voorlopig geen sprake van hacking.

Patiënten die op eigen kracht naar het ziekenhuis gingen, werden doorverwezen naar omliggende ziekenhuizen.

