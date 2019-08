Iraakse migrant verdrinkt ter hoogte van Zeebrugge

Een Iraakse migrant probeerde tevergeefs al zwemmend het Verenigd Koninkrijk te bereiken, met een reddingsvest van plastic flessen en met één zwemvlies aan. Hij droeg ook twee jeansbroeken om zich te wapenen tegen de kou. Zijn lichaam werd ter hoogte van Zeebrugge uit de Noordzee gehaald. “Dit toont hoe wanhopig vluchtelingen soms zijn”, reageert de West-Vlaamse procureur Frank Demeester.

De procureur noemde de tragische dood van de transmigrant een nachtmerrie voor iedereen die mensensmokkel probeert te bestrijden. Het is de eerste keer dat een verdronken transmigrant in onze wateren wordt opgevist, verklaarde Carl Decaluwé, gouverneur van West-Vlaanderen. Het lichaam van de Irakees werd gevonden bij het windmolenpark in Zeebrugge, 28 kilometer ver in zee.

De Irakees had twaalf plastic flessen in een groen visnet omgord als reddingsvest. Twee jeansbroeken moesten de ergste koude van het zeewater bestrijden. En met één zwemvlies zou hij toch al iets beter kunnen zwemmen, moet hij gedacht hebben. Maar de wanhopige asielzoeker haalde de overkant van het Kanaal niet. “De Noordzee is levensgevaarlijk, onder meer door de stromingen”, waarschuwt Decaluwé opnieuw. “De mensensmokkelaars deinzen voor niets terug en die sukkelaars die willen oversteken, weten niet welke gevaren ze moeten trotseren”, zei Decaluwé nog.

De 47- of 48-jarige Irakees had in Duitsland eerder al zonder succes asiel aangevraagd. Het gerecht vermoedt dat het om dezelfde zwemmer gaat die vorige zondag in de buurt van Duinkerke gespot werd in het water door een Belgische zeiler, weet Het Nieuwsblad. De zeiler probeerde hem te redden, maar dat lukte niet. Het lijkt erop dat de transmigrant koste wat het kost Engeland wou bereiken, maar helemaal afgedreven is.