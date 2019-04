Vlak bij het provinciedomein De Schorre, waar elk jaar Tomorrowland wordt gehouden, ligt een oud asbeststort. Kankerverwekkende asbestdeeltjes kunnen tot daar waaien en tot bij de huizen vlakbij. 170 mensen uit de buurt eisen in een petitie dat het stort wordt gesaneerd. In 2015 stond al in een rapport dat dat dringend was, maar de werken beginnen ten vroegste over twee jaar.