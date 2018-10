Inwoners Oudenburg even geëvacueerd door gaslek

Het gaslek waardoor het centrum van Oudeburg ontruimd werd, is gedicht. Het lek zou ontstaan zijn door een oververhitting van elektriciteitskabels. Het gemeentelijk rampenplan wordt afgeblazen.

Het ontploffingsgevaar is geweken, zo bevestigt burgemeester Peter Velle. "Het lek is volledig gedicht en zo meteen wordt het gemeentelijk rampenplan afgeblazen. Alle inwoners kunnen terug naar hun woningen." Alleen de Hoogstraat is kort na de middag nog afgesloten voor verkeer.

Het gaslek in de kelder van de bibliotheek is ontstaan doordat de elektriciteitskabels van de openbare verlichting oververhit waren geraakt. Deze ochtend werd even gevreesd voor ontploffingsgevaar nadat een gaslek was ontdekt in de bibliotheek in de Hoogstraat.

Eerst werden enkel de vrije basisschool Heilige Familie en kinderdagverblijf Oogappeltjes geëvacueerd, maar in de loop van ochtend werd de veiligheidszone uitgebreid tot aan de markt.