Inwoners fusiegemeentes moeten ID opnieuw laten inlezen

Op 1 januari ontstaan er in Vlaanderen zeven fusiegemeenten en de inwoners daarvan moeten hun identiteitskaart opnieuw laten inlezen. Eerder werd nochtans aangekondigd dat de fusie voor inwoners geen gevolgen zou hebben. Enkel wie in een gemeente woont die nu al de naam van de fusiegemeente draagt, hoeft niet naar het gemeentehuis.

De zeven nieuwe gemeenten zijn Aalter, Deinze, Kruisem, Lievegem, Puurs - Sint-Amands, Pelt en Oudsbergen, samen zijn ze goed voor 150.000 inwoners. Hoewel eerder bleek dat het adres dat aan hun identiteitskaart gelinkt is, automatisch zou veranderen, is dat niet het geval.

Enkel wie nu al in Aalter of Deinze woont, moet zijn identiteitskaart niet laten inlezen. Wie in een gemeente woont waarvan de naam verandert, moet binnenkort wel naar het gemeentehuis. De chip van je identiteitskaart moet opnieuw worden ingelezen, er moet geen nieuwe kaart worden aangevraagd.

Kosteloos

Inwoners van fusiegemeenten moeten niet halsoverkop naar hun gemeentehuis op 1 januari. Mensen wiens chip ingelezen moet worden, krijgen daar een brief voor in de bus. De aanpassingen gebeuren kosteloos, maar moeten wel binnen het jaar afgerond worden.

De fusiegemeenten bekijken nog of het mogelijk is om de aanpassing niet enkel in het gemeentehuis te doen, maar ook bijvoorbeeld in een rusthuis.