Inwoners fusiegemeenten krijgen niet één, maar vijf jaar om identiteitskaart te vernieuwen.

Bijna 200 000 Vlamingen ontwaken morgen in een nieuwe gemeente, want vanaf 1 januari 2019 telt Vlaanderen niet langer 308, maar 300 gemeenten. Door de fusies is ook een aanpassing van de elektronische identiteitskaart noodzakelijk.

Oorspronkelijk moest dit binnen de periode van 1 jaar te gebeuren. Omdat dit voor veel inwoners en lokale besturen een hele administratieve rompslomp betekende wil minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) de termijn van 1 naar 5 jaar optrekken.

Vijf jaar is ook de periode waarin de identiteitskaarten op natuurlijke wijze worden aangepast (vernieuwing na einde geldigheid, verhuis, verlies, diefstal, beschadiging, …).